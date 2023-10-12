Rus Rublesi son iki haftanın en yüksek seviyesinde

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:49

Ruble, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden sonraki haftalarda rekor düşük seviyeye gerilemiş, ardından yetkililer benzer sermaye kontrolleri uygulayarak rublenin yedi yılın en yüksek seviyesine çıkmasını sağlamıştı. Ancak bu yıl sermaye çıkışları, düşen ihracat ve toparlanan ithalatın baskısı altında sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.

Ruble, erken saatlerde 27 Eylül'den bu yana en güçlü seviyesi olan 96,4550'ye ulaştıktan sonra, 0720 GMT itibariyle dolar karşısında yüzde 3,4 güçlenerek 96,79'a yükseldi.

Euro karşısında yüzde 3,3 değer kazanarak 102,93'e ve yuan karşısında yüzde 3.3 değer kazanarak 13,26'ya yükseldi.

"BUGÜN RUBLE GÜÇLENECEK... "



Rusya Yüksek Ekonomi Okulu profesörü Yevgeny Kogan, "Bugün ruble güçlenecek... hatta yıl sonuna kadar rublenin 88-92 (dolar başına) olduğunu göreceğiz," dedi, ancak 2025-2026'ya kadar işletmelerin 100-105 ruble kuruna dayalı planlar oluşturacağı uyarısında bulundu.

Çarşamba günü geç saatlerde hükümet, Putin'in açıklanmayan bir ihracatçı firma listesi için sermaye kontrollerini yeniden başlatan bir kararname imzaladığını söyledi; bu önlem ağustos ayında rublenin üç haneli rakamlara düşmesinden bu yana gündemdeydi.

Bu düşüş merkez bankasını 350 baz puanlık acil bir faiz artırımına zorladı, ancak ruble önemli ölçüde toparlanamadı ve bu hafta 18 ayın en düşük seviyesi olan 102.3450'ye kadar zayıfladı.

Hükümet, yeni sermaye kontrollerinin altı ay süreceğini ve şirketlerin Rusya Merkez Bankası'na ve Rusya'nın finansal izleme ajansı Rosfinmonitoring'e planlar sunmasını gerektirdiğini söyledi.

"DÖVİZ SPEKÜLASYONU FIRSATINI AZALTMAKTIR"



Başbakan Birinci Yardımcısı Andrei Belousov yaptığı açıklamada "Bu önlemlerin temel amacı döviz piyasasının şeffaflığını ve öngörülebilirliğini arttırmak için uzun vadeli koşullar yaratmak ve döviz spekülasyonu fırsatını azaltmaktır" dedi.

Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı açıklamada, önlemlerin likiditeyi artıracağını ve kısa vadeli oynaklığı azaltacağını belirterek, kısıtlamaların hedeflenen doğasının dış ticaretle uğraşanların çoğunu zarar görmeden bırakacağını sözlerine ekledi.

Locko-Invest yatırım müdürü Dmitry Polevoy, her şeyin kontrollerin uygulanmasındaki katılığa ve etkinliğe bağlı olduğunu söyledi.

Rusya'nın ana ihracatı için küresel bir gösterge olan Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 86,11 dolar oldu.