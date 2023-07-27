Rus VTB bankasının net kârı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin net kârının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:18
Rus VTB bankasının net kârı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
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VTB’den yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 142,6 milyar ruble net kâr elde ettiği belirtildi.

Bankanın net kârının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye (yaklaşık 3,2 milyar dolar) ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rakamın en yüksek 6 aylık net kâr olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VTB Başkan Yardımcısı Dmitriy Piyanov, bankanın yıl sonu net kâr hedefinin 400 milyar ruble seviyesinde olduğunu belirtti.

VTB, yaptırımların etkisiyle geçen yıl 612,6 milyar ruble zarar etmişti.


VTB Rusya rekor

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