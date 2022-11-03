Rusya adım attı: Buğday fiyatları düşüşe geçti

Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti. Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.

AA
03 Kasım 2022 Perşembe, 07:00
Rusya adım attı: Buğday fiyatları düşüşe geçti
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Jeopolitik gelişmelerle birlikte emtia piyasasında dalgalı bir seyir izleniyor. Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükselen buğday fiyatları bugün Rusya'nın, tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle hızlı bir şekilde geri çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi.

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.


Rusya Tahıl küresel tahıl üretimi

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