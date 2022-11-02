Putin'den Erdoğan'a, 'Garanti verilirse tahıl anlaşmasına döneriz' mesajı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:01

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşmasıyla ilgili durumu ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus haber ajansı Tass'a göre, Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı konusunda, Türk tarafının katılımıyla varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin konularda ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

ŞARTINI AÇIKLADI

Kremlin, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alma kararı için "Kiev rejiminin, Batılı destekçilerinin de desteğiyle, Ukrayna tahılının taşınması için oluşturulan insani nakliye koridorunu, söz konusu güzergâhın güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamaktan sorumlu olan, Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filosunun altyapısına ve gemilerine karşı saldırılar düzenlemek için kullandığı vurgulandı" ifadesinde bulundu.

Habere göre, Rus lider, tahıl anlaşmasına yeniden katılmak için bazı şartlar öne sürdü ve garanti istedi.

Rus liderin Erdoğan'a "Bu olayın koşullarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve ayrıca, Kiev'in İstanbul anlaşmalarına, özellikle de insani koridorun askeri amaçlarla kullanılmamasına sıkı sıkıya uyulacağına dair gerçek garantiler vermesi gerekiyor. Ancak bundan sonra 'Karadeniz inisiyatifinin' yeniden başlatılmasını değerlendirmek mümkün olacaktır" dediği açıklandı.

'TAHIL SEVKIYATI GERÇEKLEŞMEDİ...'

Putin ayrıca Erdoğan'ın dikkatini, Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik paket anlaşmaların ikinci kısmının uygulanmamış olmasına dikkat çektiği belirtildi. Ukrayna'nın tahıl anlaşmasının yürürlükte olduğu üç ay boyunca, ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl sevkiyatının gerçekleşmediğini ifade ettiğini söyledi.

Kremlin, "Rusya'nın Afrika'ya ücretsiz olarak yüksek miktarda tahıl ve gübre tedarik etmeye hazır olduğu teyit edildi" diye ekledi.