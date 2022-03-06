'Rusya' ayrıntısı: Marketlerde 5 litrelik ayçiçeği yağı tükendi
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş, Türkiye'de yağ krizinin çıkmasına neden oldu. Ayçiçeği yağında arz sıkıntısı ve zammın beklendiği haberleri üzerine tüketiciler yağ almaya koştu. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi.
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Türkiye'ye yansımaya başladı. Ayçiçeği yağında arz sıkıntısı haberleri üzerine tüketiciler yağ almaya yöneldi. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi. Hemen her tüketicinin kasadan yağ geçirmesi dikkat çekti. Diğer yandan raflarda 2 ile 3 litrelik ürünlerin bulunduğu gözlendi.
Ham ayçiçeği ithalatının büyük çoğunluğu yapıldığı Rusya ve Ukrayna’dan devam eden savaş nedeniyle yüklemelerin durması ve yükleme yapılan gemilerin çıkışına izin verilmemesi nedeniyle Türkiye’ye ham yağ ithalatı durdu. Sektör temsilcilerin Türkiye’nin stoklarında market rafları dahil olmak üzere 1-1.5 aylık yağ kaldığı açıklamaları medyada gündem olmasıyla birlikte tüketicileri yağ alımına yöneltti. Marketlerde 2 adetten fazla 5 litrelik yağ satış yapılmazken, markasına ve markete göre fiyatları 139 ile 180 lira arasında satışa sunuluyor.
15 GÜNLÜK SATIŞ BİR GÜNDE YAPILDI
Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, ayçiçek yağının medyada gündeme olması ve arzında daralma olacağına dair söylemlerin vatandaşı yağ alımına yönelttiğini belirten Altunbilek Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, sorunun kaynağının ham yağ yüklemesi yapılan gemilerin savaştan dolayı denizde bekletilmesi ve gecikme olacağı haberleri müşterilerde tedirginlik yarattığını söyledi. Türkiye’deki yağın 2 ile 3 aya yetecek kadar olduğunu bildiren Altunbilek, “Müşteriler medyadaki söylemlerden dolayı mağazalarda akın etti. Tüketiciler yağ olamayacak diye kaygılı ve tüketici stok yaptı. Bugünkü yağ satışımız 15 günlük satışa denk geliyor. Müşterilerin stok yapması tehlikeli ve fiyatların yükselmesine de sebep olabilir” dedi.
Diğer yandan üreticilerde istenilen kadar malın olmadığını aktaran Altunbilek, “Hükümet bu konuda kısa sürede çözüm bulacağını düşünüyorum. 11 gemi ham yağ yüklü şekilde bekliyor. Rusya izin verdiği takdirde 2 gün içinde Türkiye’ye ulaşacaktır” diye konuştu.
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