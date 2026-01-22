Rusya'dan ABD'ye büyük jest: Putin hesabıyla Grönland'ın dönümü kaç lira?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Grönland'ın statüsüne ilişkin tartışmalara ilk kez kamuoyu önünde değinerek, konunun Moskova açısından bir önem taşımadığını ifade etti. Putin, ABD ile Danimarka arasında yaşanan anlaşmazlığın iki ülke tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki çıkışlarının Washington ile Avrupa arasındaki gerilimi artırdığı bir dönemde geldi. Moskova'nın, bu süreci ABD ile Avrupa arasındaki ayrışmanın derinleşmesi olarak izlediği belirtiliyor. Putin'in açıklamalarına karşın Rusya'nın Arktik bölgedeki güçlü varlığı nedeniyle gelişmelerin Moskova açısından dolaylı sonuçlar doğurabileceği de değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etmek için gümrük tarifeleri uygulama tehdidinden geri adım atmış, güç kullanma seçeneğini dışlamıştı. Trump, yarı özerk Danimarka toprağı olan Grönland'a ilişkin anlaşmazlığın çözümüne yönelik ilerleme sağlanabileceğini belirtmişti. Söz konusu kriz, transatlantik ilişkilerde onlarca yılın en ciddi kırılmalarından biri olarak yorumlanıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Grönland'da olan biten bizim açımızdan hiçbir şekilde ilgi konusu değildir" dedi. Putin, Danimarka'nın Grönland'a yönelik tarihsel yaklaşımına da değinerek, "Danimarka, Grönland'ı her zaman bir sömürge gibi gördü ve oldukça sert, hatta acımasız davrandı. Ancak bu bambaşka bir mesele ve bugün kimsenin pek ilgisini çekmiyor" ifadelerini kullandı.

BİR MİLYAR DOLARLIK BEDEL TARTIŞMASI

Danimarka'nın Ukrayna'ya sağladığı mali ve askeri destek, 2022'de ilhak ettiğini açıkladığı dört Ukrayna bölgesinde kontrol sağlamaya çalışan Rusya'nın tepkisini çekmişti. Moskova, Trump'ın Rusya'nın da Grönland üzerinde emelleri olduğu yönündeki ima ve açıklamalarını reddederken ABD Başkanı'nı doğrudan eleştirmekten kaçındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'nin askeri varlığının bulunduğu Grönland'ın "Danimarka'nın doğal bir parçası olmadığını" söylemişti. Putin ise 1867'de Rusya'nın Alaska'yı ABD'ye satmasını ve Danimarka'nın 1917'de Virgin Adaları'nı Washington'a devretmesini hatırlatarak, bu tür toprak satışlarının geçmişte örneklerinin bulunduğunu vurguladı.

Putin, Alaska'nın satış bedelini günümüz koşullarına uyarlayarak ve Grönland'ın büyüklüğü ile altın fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, Grönland'ın satın alınmasının yaklaşık 1 milyar dolara mal olabileceğini söyledi. "Bence bunu kendi aralarında çözecekler" diyen Putin, ABD'nin bu bedeli karşılayabilecek güce sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

SUDAN UCUZA ARAZİ

Grönland, Kuzey Amerika kıtasının kuzeydoğusunda yer alıyor. 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland, 783 bin 562 kilometrekarelik Türkiye yüzölçümünün yaklaşık üç katı büyüklüğünde. Atlas Okyanusu ile Arktik Okyanusu arasında bulunan ada, coğrafi olarak Kuzey Amerika’da olsa da siyasal olarak Danimarka Krallığı’na bağlı yarı özerk bir bölge konumunda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgisinin temelinde yer altı kaynakları ve stratejik konum bulunuyor. Grönland, nadir toprak elementleri, uranyum, petrol ve doğalgaz gibi kritik yer altı kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu kaynaklar, özellikle teknoloji, savunma sanayii ve enerji dönüşümü açısından ABD için büyük önem taşıyor.

Putin'in Grönland'a biçtiği 1 milyar dolarlık değerden yola çıkarak yapılan hesaplamalarda, Grönland'da bir dönüm arazinin 0,46 cente karşılık geldiği görüldü. Bu da yaklaşık 19,92 TL seviyesinde olarak belirlendiği anlamına gelmesiyle dikkat çekti.