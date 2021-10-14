Rusya Devlet Başkanı Putin’den ‘dolar ve kripto para’ açıklaması

14 Ekim 2021 Perşembe, 13:53

Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doların dünyanın rezerv para birimi olarak konumunu baltaladığını kaydeden Putin, ABD’nin parasını yaptırım aracı haline getirerek büyük bir hata yaptığını ifade etti.

Putin, “ABD’nin bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar” dedi.

MEMNUN OLDUKLARINI DİLE GETİRDİ

Putin, birçok ülkenin dolar varlıklarının azaldığını, Rusya’nın da bu yolda ilerlediğini ancak tamamıyla dolardan vazgeçmek gibi bir niyetleri olmadığını da belirtti.

Putin, “Şu an sözgelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz” dedi.

Tüm dünya ekonomisinin şu anda ABD ekonomisinin refahına bağlı olduğunu belirten Putin, Rusya’nın bu nedenle bu ülkede herhangi bir çalkantı ve dalgalanma olmamasını istediğini ifade etti.

Rus lidere göre Moskova, ABD’de olanları dikkatle takip ve analiz ediyor, uzun vadede kendi çıkarları korumak için gerekli adımları atıyor.

“ŞİMDİLİK ERKEN”

Putin, kripto paranın bir hesap birimi olabileceğini ancak bu para birimlerinde çok dalgalanma olduğunu kaydetti.

“Bir yerden bir yere fon aktarmak için evet, ama özellikle de enerji kaynağı ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Putin, bu para birimlerinin şu anda hiçbir şeyle desteklenmediğine dikkat çekti.

Putin, “İleride nasıl olacağına bakacağız, belki bir gün birikim aracı haline gelebilir. Bu piyasada nasıl dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Şimdilik erken” dedi.

-Sputnik