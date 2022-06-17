Rusya, Fransa'ya doğalgaz akışını durdurdu
Fransa, Rusya'dan artık gaz alımı yapmayacağını açıkladı.
Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğal gazın Fransa'ya akışının durduğu belirtildi.
Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Almanya'dan Fransa'ya fiziksel gaz akışının durduğu bildirilen açıklamada, Fransa'nın artık Rus doğal gazını kullanmayacağı ifade edildi.
Açıklamada, Fransa'nın gaz stokunun yüzde 50'den 56'ya yükseldiği, kesintiye rağmen ülkede enerji sıkıntısının olmayacağı kaydedildi.
Fransa, gaz ithalatının yüzde 17'sini boru hattı ve LNG gemileri yoluyla Rusya'dan yapıyordu.
Rus enerji şirketi Gazprom, yakın zamanda Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düştüğünü açıklamıştı.
Kesintinin sebebi Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz geri gelmemesi olarak gösterilmişti.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'daki arz kesintisini "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirerek Gazprom'u doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla suçlamıştı.
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