Rusya, İran’la swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:36

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına yanıt vereceklerini anlatan Novak, “Önce resmi belgeleri görmemiz lazım, hukuki boyutunu değerlendireceğiz. Ardından da nasıl bir adım atacağımıza karar vereceğiz” dedi.

"İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR"

İran ile Rusya arasında petrol ve gazda swap anlaşması yapmayı planladıklarını belirten Novak, “Çalışmalar devam ediyor. Bakanlıklar ve şirketler arasındaki ilgili iş birliği sürüyor. İlk etapta yılda yaklaşık 5 milyon ton petrol ve 10 milyar metreküpe kadar da gazda swap anlaşması planlıyoruz” diye konuştu.

Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gazda indirim konusunun ise alıcılarla tüketiciler arasındaki ticari bir konu olduğunu söyledi.



