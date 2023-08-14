Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:45
Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı
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Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak.

Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.

Dolar/ruble paritesi bugün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.


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