Rusya - Ukrayna savaşı otomobil krizini büyütüyor

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Rusya’nın 24 Şubat'ta askeri operasyon kararı alarak Ukrayna’yı işgal etmesinin üzerinden bir ay geçti. Verdiği bu karar nedeniyle tepkilerin odak noktası haline gelen Rusya’ya yaptırım bombardımanı uygulanmaya başlandı. İki ülke arasındaki krizin hemen hemen her sektörü olumsuz anlamda etkiledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin derinden etkilediği sektörlerden biri de otomotiv oldu. Bu süreçte otomobil fiyatları artarken, üreticiler de satış hedeflerini düşürmeye başladı. Çip krizi, pandemi ve Türkiye özelinde artan döviz kuru nedeniyle halihazırda zirve yapan otomobil fiyatları, sektör temsilcilerine göre savaşın seyrine göre daha da artabilir.

SAVAŞ NEDENİYLE OTOMOBİL FİYATLARI ARTTI

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Dünya Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle sektördeki tüm denklemlerin değiştiğini söyledi. Erce, bu krizden önce 2022’nin başlarında pandeminin biteceğini ve çip krizinden kaynaklı sorunların her çeyrekte biraz daha azalarak yıl sonuna doğru tamamen çözüleceğini öngördüklerini ifade etti.

Erce’ye göre şubat ayının sonlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin patlak vermesi nedeniyle birçok birçok hammaddede tedarik krizi yaşanmaya başladı. Bu nedenle ekonomik büyüme aşağı çekildi ve arz problemleri yaşanmaya başladı. Bunun sonucunda da fiyatlarda gözler görülür artışlar yaşandı.

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’ya göre, 25 Şubat- 25 Mart arasında A, B ve C segmenti otomobillerde fiyatlar ortalama yüzde 5 oranında arttı. Sektör temsilcilerine göre savaşın seyrine göre fiyatlarda kademeli olarak artışlar devam edebilir.

Bunun dışında ikinci el pazarında da ciddi sıkıntılar söz konusu. Zira Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ikinci eldeki talebin ocak ve şubat ayına göre arttığını söyledi. Aynı zamanda sıfır araçların bulunurluğunun düşük olması nedeniyle ikinci elin daha cazip geldiğini ifade eden Mutlu, fiyatların ocak-mart döneminde yüzde 8 oranında artış gösterdiğini belirtti. Nisan ayıyla birlikte fiyatların daha da artabileceğini iade eden Mutlu’ya göre ikinci el fiyatları, sıfır araç fiyatlarıyla doğru orantılı şekilde artacak.