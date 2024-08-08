Rusya'da kripto para dönemi başlıyor!
Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.
Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.
PUTİN, KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNİ ONAYLADI
Putin’in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede kripto para madenciliği yasal hale gelmişti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
- Koruma altına alındı!
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama