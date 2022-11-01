Rusya'da Wikipedia'ya 2 milyon ruble para cezası verildi

01 Kasım 2022 Salı, 14:17

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rus ordusu hakkında Wikipedia'daki sahte bilgilerin silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble para cezası verdi.

Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 5 milyon ruble para cezası verilmişti.