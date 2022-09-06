Rusya'dan ambargo hamlesi
Rusya Merkez Bankası, özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerdeki" şirketlerin hisselerini almalarının 1 Ocak 2023'ten itibaren yasaklanacağını bildirdi.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki “kalifiye olmayan” yatırımcıların dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarının yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kararın, kalifiye olmayan yatırımcılar için riskleri azaltmaya yönelik alındığına işaret edilen açıklamada, yabancı finansal kuruluşların, edinilen varlıkların herhangi bir uyarıda bulunmadan elden çıkarılmasını engelleyebilecekleri ve 5 milyondan fazla yatırımcının bu tür engellemeler nedeniyle zarar gördüğüne vurgu yapıldı.
ÇÖZÜMLER RUSYA’NIN YETKİ ALANI DIŞINDA
Söz konusu yatırımları yapanların haklarının korunmasının zorlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sorunlara ilişkin çözümlerin Rusya’nın yetki alanı dışında kaldığına işaret edildi.
Açıklamada, aracı kurumların, özel yatırımcılara 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarına onay vermeyeceği kaydedildi.
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