Rusya'dan enerji altyapısını korumak için yeni önlem

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, enerji altyapısının İHA'lardan korunmasına yönelik zırhlı paneller geliştirdiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:45
Rusya'dan enerji altyapısını korumak için yeni önlem
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Rostec, enerji altyapısının İHA'lardan korunmasına yönelik zırhlı paneller geliştirdiğini duyurdu.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, enerji altyapısının insansız hava araçlarından (İHA) korunmasına yönelik zırhlı panel geliştirdiğini bildirdi.

Rostec’ten yapılan yazılı açıklamada, tesislerin İHA ve mermi hasarlarından korunmasına yönelik zırhlı panellerin başarıyla test edildiği belirtildi.

Her biri 30 kilogram ağırlığındaki panellerin petrol ve doğal gaz depolarında da kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu zırhların özellikle İHA'lara karşı etkin koruma sağladığı ifade edildi.

Son dönemde, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.

Rusya Enerji Bakanlığının, petrol ve doğal gaz tesislerini hava savunma sistemleriyle korumak için çalışmalar yaptığı bildirilmişti.


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