Rusya'nın doğalgaz ihracı 150 milyar metreküpü aştı
Rusya geçen yıl Avrupa'ya toplam 155 milyar metreküp doğalgaz iletti. ABD'den Avrupa'ya gelecek 15 milyar metreküplük gaz, Rus LNG'sini tamamen devre dışı bırakabilir.
Rusya geçen yıl Avrupa'ya toplam 155 milyar metreküp doğalgaz iletildi. Bu gazın 140 milyar metreküpü boru hatlarıyla aktarılırken geriye kalan 15 milyar metreküplük kısım LNG olarak ihraç edildi.
15 MİLYAR METREKÜP LNG İHRACI GERÇEKLEŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl Avrupa'ya ilave olarak yollamayı planladıklarını duyurduğu 15 milyar metreküplük LNG, Rusya'nın Avrupa'ya bir yılda yolladığı toplam LNG miktarıyla eşit seviyede.Rusya geçen yıl Avrupa'ya toplam 155 milyar metreküp doğal gaz gönderdi.Bu gazın 140 milyar metreküpü boru hatlarıyla aktarılırken geriye kalan 15 milyar metreküplük kısım LNG olarak iletildi.
AB İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
ABD Başkanı Biden bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya enerjide bağımlılığı en aza indirgemek için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB anlaşma sağladıklarını duyurdu.
YENİ TERMİNAL İNŞA EDİLECEK
15 milyar metreküplük bu anlaşma Rusya'nın geçen yıl Avrupa'ya sattığı LNG miktarının yerini doldurabilecek bir kapasite olarak görülüyor. Enerjide Rusya'ya bağımlı olmak istemeyen Avrupa ülkeleri, ABD, Katar gibi alternatif kaynakları değerlendiriyor.
Herhangi bir LNG terminali bulunmayan Almanya, geçen ay yaptığı açıklamada 2 yeni terminal inşa edeceğini duyurmuştu.
ABD'nin halihazırda tam kapasiteyle LNG ihraç ettiği biliniyor. ABD'nin Avrupa'ya daha fazla LNG yollaması için Japonya gibi Asya ülkelerine gönderdiği LNG miktarını azaltması düşünülüyor
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