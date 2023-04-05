Domates sosları böyle hazırlanırsa asla sulu olmuyor! Tekniği basit.

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:41

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 23:41

Domates sosu yapmak için yalnızca domates, sıcak su ve slikon muffin kaplarına ihtiyacınız var. Hazırladığınız domates soslarını isterseniz tek poşet halinde isterseniz toplu halde derin dondurucuda saklayabilirsiniz.



DOMATES SOSUNUN KIVAMININ ŞAŞMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Domates sosunun lezzetli olması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte domates sosunu hazırlarken işinize yarayacak lezzet sırları.

Gerekli Malzemeler:

5 kilo Çanakkale domatesi, 2 yemek kaşığı tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı,

Kolay soymak için:,

2 litre kaynar su, 2 litre buzlu su, Konserve için: 5 adet 750 grlık kavanoz, Kavanozlara uygun kullanılmamış kavanoz kapakları

Domates sosunun hazırlanışı

Domateslerin tepelerine bıçak yardımıyla artı şeklinde çizikler atın. Önce kaynar suya atıp 40-50 saniye kadar kaynar suda tutun ve hemen buzlu suya atın. Kabukları kalkan domatesleri elinizle soyun ve küp küp doğrayın. Domatesleri tencereye alın ve üzerine tuzu ekleyerek orta ateşte ara sıra karıştırarak 1,5 saat kadar pişirin. Domatesleri ocaktan almadan 10 dakika önce zeytinyağını ilave edin ve karıştırın. Temiz kavanozlara ocağın altını kapatır kapatmaz domatesleri paylaştırın. Yıkayıp kuruladığınız kullanılmamış kapaklarla kavanozları kapatın. Kavanozları ters çevirin ve soslar tamamen soğuyuncaya kadar bekletin. Soğuyup vakumlanan domates sosları güneş görmeyen bir dere kaldırın.