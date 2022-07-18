Rüzgarlı hava balık tezgahlarını vurdu
Boğaza kıyısı olan Çanakkale’de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı olumsuz hava şartları vurdu. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya azaldı.
Çanakkale’de rüzgarlı olan hava durumu balık tezgahlarına yansıdı.
En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya olumsuz hava şartları yüzünden azaldı. Çanakkale balık halinde sardalya 150, olta karagöz 80, Çipura 130, Mırmır Olta 100, mezgit 150, kolyoz 70, istavrit 120, levrek 160 liradan satılıyor.
Çanakkale’de 40 senedir balıkçılık yapan Kemal Dinçer, “Hava esiyor, tekneler çıkmıyor. Bu akşam trol tekneleri başladı" şeklinde konuştu.
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