TPI Composite işçileri, düşük zamma karşı iş bırakma eylemi başlattı: 'Geri adım atmayız'

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İzmir Menemen ve Çiğli’de rüzgâr gülü kanadı üretimi yapan Amerikalı şirket TPI Composite fabrikasında çalışan işçilerin, düşük zamma karşı başlattıkları iş bırakma eylemi yaklaşık bir haftadır devam ediyor.

60’ın üzerinde çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada, işçiler taleplerinin karşılanmasını istedi. Patronun, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamma ek olarak yüzde 9 oranındaki zam teklifini de düşük bulan işçiler, direnişe devam etme kararı aldı.

Petrol-İş İzmir Şube Başkan Yardımcısı Caner Yıldırım, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Yetkililere iki kez elektronik posta attık. Birinde hangi firmanın ne kadar zam yaptığı vardı, diğerinde ise temel ihtiyaçlar listesindeki ürünlere gelen zamları tablo halinde yolladık. İki kere de yüz yüze konuşmamız oldu. Yapılacak zammın işçilerin, artan enflasyon karşısında ezilmeyeceği düzeyde olmasını istedik. Ancak zam işçinin beklentisini karşılamadı. İşçiler kararlı, talepleri ise yüzde 15’lik zam ve atılan işçilerin geri alınmasıdır” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Çalışanların maaşı asgari ücretin altında kaldı. Yetersiz zam teklifi gelince eylem yapmaya başladık. Bu süreçte birçok işçi arkadaşımız işten atıldı. Taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.”