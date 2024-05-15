Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:10

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:10

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği geçen yıl ekim ayında 43 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı.

Bu şirketlerde yapılan incelemelerde çoğunda adreslerin boş olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Ankara'da Bora Kaplan'a ait birçok eğlence mekanı olduğu öğrenilirken bu şirketlerin işletmesinin de TMSF'ye geçtiği kaydedildi.

"UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN SORUMLUSU KİM OLACAK"

Sabah yazarı Dilek Güngör ise devletin eğlence mekanlarını işletiyor olmasına isyan etti.

Dilek Güngör, "Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Yarın içeride uyuşturucu trafiği dönse kim sorumlu olacak!" şeklinde konuştu.

'Devlet gece kulübü işletir mi?' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Malumunuz, Bora Kaplan'ın Ankara'da birçok eğlence mekanı var. Esasında yemek, organizasyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketi var. Bunların 6'sı faal…

İşin ilginci bu soruşturma kapsamında Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Albüm, Trend ünvanlı mekanlar da TMSF'ye geçti. Görüyorsunuzdur hemen her gün bu eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma var.

Devlet gece kulübü işletir mi, işletiyor!

Düşünün bu mekanlarda çıkan sanatçıyı da içilen içkiyi de yenen kuruyemişi de şimdi devlet ayarlıyor. Burada TMSF'nin suçu yok. Yargı öyle karar almış…

Ama doğru değil…

Yarın içeride uyuşturucu trafiği dönse kim sorumlu olacak! Yahu bu mekanlara hiç kayyum atanmasaydı ne olurdu yani?

Kendi kendine kapanıp giderdi buralar…

Anlayacağınız, şu anda meselenin emniyet ayağında yaşananlar gibi garabet bir durum var."