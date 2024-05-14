Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:21

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Halk TV'de yer alan haberde "Öğle saatlerinde 3 emniyet müdürüyle ilgili yürütülen soruşturma aşamasıyla ilgili olarak görüştüğümüz bazı emniyet üst düzey yöneticileri, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öne sürmüştü" denilmişti.

Ancak aynı adrese açıklama yapan İçişleri Bakanlığı kaynakları ise haberi yalanladı. Habere göre, kaynaklar üç üst düzey emniyet görevlisi hakkında soruşturmanın devam ettiğini ancak gözaltı kararının bulunmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, bu kapsmada evlerinde dün akşam (13 Mayıs) arama yapılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

BAHÇELİ 'KOMPLO' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında 3 emniyet müdürünün açığa alınmasıyla ilgili konuşmuştu.

Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir" demişti.

Bahçeli, “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir" diye konuşmuştu.