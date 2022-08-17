Sabiha Gökçen için kader günü: Malezya heyeti incelemelere başladı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:22

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sular durulmuyor. Kalyon İnşaat’ın Sabiha Gökçen’i almak için görüşme yapması gündemdeki yerini korurken Malezya Kralı Şah Abdullah'ın ağustosta satış işlemleri için Türkiye'ye geleceği iddia ediliyordu.

Dün Ankara'ya gelen Malezya Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Abdullah Şah'ın görüşmesinin ardından resmi akşam yemeği ve devlet nişanı tevcih töreni yapıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Erdoğan, Malezya Kralı II. Abdullah'a "Devlet Nişanı" verdi.

SABİHA GÖKÇEN İÇİN GELİYOR

İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık'ın AirportHaber'den aktardığına göre; Malezya Kralı II. Abdullah Türkiye ziyareti kapsamında bugün Malaysia Airports tarafından işletmesi sürdürülen Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulunması beklenen II. Abdullah'ın daha sonra burada düzenlenecek bir törene katılacağı öğrenildi. Dün yaklaşık 2.5 saat kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Malezya Kralı II. Abdullah'ın toplantıda Sabiha Gökçen Havalimanı konusunu da gündeme getirdiği iddia edildi.

KALYON HOLDİNG'İN DE İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili olarak Kalyon Holding'in de ilgisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Kalyon Holding yetkilerinin yaklaşık 10 gündür Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili çalışma yürüttüğü ve havalimanının hem finansal hemde yapılan verilerini incelediği öğrenildi.

Malezya Kralı II. Abdullah'ın bugün gerçekleştirilmesi planlanan ziyareti sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geleceğine dair durumun netleşmesi bekleniyor.

MALEZYA HEYETİ SABİHA GÖKÇEN'DE

Temmuz ayı başında Malezya başbakanı aniden Sabiha Gökçen'e gelip terminali dolaşmasının ardından bu kez de Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah İbn-i Sultan Hacı Ahmed Şah El-Musta'in Billah kısa adıyla Şah Abdullah Sabiha Gökçen'e geldi.

İddialara göre Malezya heyeti şu dakikalarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incemelerde bulunuyor.

Fotoğraf: AirportHaber Twitter hesabı