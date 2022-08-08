Sabiha Gökçen'de satış görüşmeleri sürüyor: Kalyon İnşaat mı Malezya Kralı mı?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:57

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pistinin yapım aşaması sürerken, satış görüşmelerinin hız kazandığı iddia ediliyor.

Malezyalıların Sabiha Gökçen'i yönettiği söylentileri gündemdeyken temmuz ayı başında Malezya başbakanı aniden Sabiha Gökçen'e gelip terminali dolaşmıştı. Gizli gerçekleşen ziyaretin basına yansımasının sonucu olarak Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürlüğü bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

"ZİYARETİN ALTINDA SATIŞ GÖRÜŞMESİ VARMIŞ"

İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık'ın AirportHaber'deki köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre gizli olarak gerçekleştirilen ziyaretin altından Sabiha Gökçen'in satış görüşmesi çıktı. Konuya ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı köşe yazısında şu bilgilere yer verildi:

"Temmuz ayı başında Malezya başbakanı aniden Sabiha Gökçen'e gelip terminali dolaşmıştı. Hatta gizli gerçekleşen bu ziyaretin Airporthaber tarafından yazılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürlüğü bir açıklama yapmak zorunda kalmış, Malezya başbakanının havalimanı gezisinin görselleri paylaşılmıştı.

Çok geçmeden yine kaynaklarımız, ziyaretin neden yapıldığı bilgisini ulaştırdı. Meğer işin içinde satış görüşmeleri öncesinde havalimanı ile ilgili detay bilgi almak ve Malezya kralına bilgi aktarılmak için yapılan bir ziyaret imiş.

Başbakandan sonra kral geliyor…

Şimdi sıkı durun. Yeni gelişmeyi paylaşıyorum sizlerle.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah İbn-i Sultan Hacı Ahmed Şah El-Musta'in Billah kısa adıyla Şah Abdullah 14 Ağustos’ta Türkiye’ye gelecek. Şah Abdullah’ın Türkiye’ye gelecek olması Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili satış için son nokta koyulacak ve el sıkışılacak yorumu yapılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda kendi sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmış ve Kalyon İnşaat’ın Sabiha Gökçen’i almak için görüşme yaptığını ifade etmiştim.

Bu açıklamam üzerine Kalyon İnşaat ilk kez benim paylaşımıma özel bir kamuoyu açıklaması yaparak bir nevi doğrulamıştı.

Şimdi merak edilen şu!

Sabiha Gökçen Havalimanı Kalyoncu tarafından satın alınacak mı alınmayacak mı?

Eğer alınırsa Cemal Kalyoncu kendi hedefi doğrultusunda büyük sükse yapacak.

Ama sürpriz de olabilir. Demedi demeyin!"