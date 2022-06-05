Sadece 5 dekardan 25 günde 300 bin lira kazanıyor
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hobi olarak ekimine başladığı kültür böğürtleni merakını iş haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, bu yıl 5 dekar alana ekimini yaptığı böğürtlenden sadece 25 gün süren hasatta 300 bin TL kâr elde etmeyi bekliyor.
Kadirli'nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova'nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti.
Ekildikten sonra ikinci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 35 ile 40 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.
"300 BİN LİRA KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Böğürtlen hasadına başladığını belirten Soytorun 25 gün sürecek hasat sonrası 300 bin TL gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca böğürtlenin bağışıklık sisteminin dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Böğürtlen üretimine 15 yıl önce başladım. İlk kurduğum bahçe 8 dekardı. Şu anda 5 dekar üzerinde erkenci bir çeşit olan boysenberry böğürtlen çeşidi ile yetiştiricilik yapıyorum. Yetiştiricilik yaptığım alanda bu yıl 1.5 ile 2 ton aralığında ürün almayı düşünüyorum. İki gün önce hasada başladık. Sezon boyunca 20-25 gün süreçte ortalama 300 bin lira para kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü dışarıdan dondurma üreticileri, pastaneciler ve toptan alıçların ciddi manada böğürtlene talepleri çok yüksek. Ortalama satış fiyatımız kilogramı şu anda 35-40 TL civarında perakende olarak da hem insanlara tanıtmak hem de ürünümüzün tadına baktırmak adına tarlamızın kenarında satış yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de bağışıklık sistemi çok tartışılırken özellikle antioksidan kapasitesi çok yüksek bu ürünün. Bu da ürünümüzün popülerliğini artırdı. Bu durum hem gelirimizin hem de ürün fiyatının artışına da sebep oldu” şeklinde konuştu.
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