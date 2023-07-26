Sağlık Sen de zam talebini açıkladı
Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, zam taleplerini açıkladı. Doğan “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz” dedi.
Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Sendikalar teker teker taleplerini sıralarken Sağlık Sen de beklentilerini açıkladı.
Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan şu ifadeleri kullandı:
“2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1’inci 3 ayda yüzde 35, 2’nci üç ayda yüzde 10, 3’üncü 3 ayda yüzde 15, 4’üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz.
Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1’inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor.”
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