Sağlık Sen de zam talebini açıkladı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:40

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Sendikalar teker teker taleplerini sıralarken Sağlık Sen de beklentilerini açıkladı.

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1’inci 3 ayda yüzde 35, 2’nci üç ayda yüzde 10, 3’üncü 3 ayda yüzde 15, 4’üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1’inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor.”