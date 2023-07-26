Sağlık Sen de zam talebini açıkladı

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, zam taleplerini açıkladı. Doğan “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz” dedi.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:40
Sağlık Sen de zam talebini açıkladı
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Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Sendikalar teker teker taleplerini sıralarken Sağlık Sen de beklentilerini açıkladı.

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan şu ifadeleri kullandı: 

“2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1’inci 3 ayda yüzde 35, 2’nci üç ayda yüzde 10, 3’üncü 3 ayda yüzde 15, 4’üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1’inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor.”


Birlik Sağlık Sen zam talep

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