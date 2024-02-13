Sağlık turizminde ülkeler çeşitlendi

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 04:00

Sektörde yaşanan eğilim değişikliği ile artık yakın coğrafyadan gelen hastaların yanı sıra uzak kıtalardan gelen hastaların da arttığı belirtiliyor. Bu değişikliği yorumlayan Anadolu Sağlık Merkezi Uluslararası Hizmetler Direktörü Aslı Akyavaş Pamuk, “Son yıllarda Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinden gelen hastalarda da artış var” dedi. Pamuk şu bilgileri verdi:

“Uzak ülkelerden daha ciddi sağlık sorunları ile hastaların gelebileceğini düşünmek mantıklı görünse de çok basit bir tedavi için Kanada’dan bile gelenler var. Bizi genellikle kanser hastaları, özellikle de radyoterapi, kemoterapi ve onkolojik cerrahi gibi karmaşık ve zor işler için tercih ediyorlar. Kurum olarak bizi heyecanlandıran bir gelişme var. ABD’deki Mayo Clinic ile işbirliğimiz kapsamında pek çok sayıda Amerikalı kanser hastasını tedavi ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yabancı hastalar için ucuz bir ülke olduğunu belirten Pamuk, “Ancak burada kıyas önemli. Mesela Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkeleri de uluslararası sağlık hizmeti veriyor. Ancak biz onlarla rekabet etmiyoruz. Bizim rekabet ettiğimiz ülkeler, Avrupa ülkeleri, İsrail ve Güney Kore. Hem Avrupa düzeyinde sağlık hizmeti sunuyoruz hem de Avrupa’ya göre fiyatlarımız daha uygun. Bir hasta Almanya ile aynı düzeyde hizmeti, Türkiye’de yüzde 25-30 daha ucuza alabiliyor” dedi.