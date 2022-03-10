CHP'li Öztrak: 'Kur korumalı mevduat bütçenin üzerine konulan saatli bir bomba'

10 Mart 2022 Perşembe, 14:29

CHP Sözcüsü Faik Öztrak son enerji zamlarını ve kur korumalı mevduat ürünü (KKM) ile kurun ne kadar kontrol altında tutulabileceğini değerlendirdi. Erdoğan sebep enflasyon neticedir diyen CHP sözcüsü, KKM ile bütçenin altına saatli bomba konulduğunu söyledi.

CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Evren Devrim Zelyut’un sorularını cevaplayan Faik Öztrak son zamlarla ilgili olarak 2018’den beri yüksek seyreden bir enflasyon olduğunu belirterek, Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon neticedir’ safsatasının geçen yıl eylül ayından sonra tekrar gündeme gelerek faiz indirim talimatlarının ekonominin dengesini bozduğunu söyledi.

‘BECERİKSİZ YÖNETİMDEN KAYNAKLANIYOR’

Faiz politikasındaki yanlışların enflasyon ve kur artışlarını tetiklediğini söyleyen Öztrak, enflasyonun dışarıdan kaynaklandığı söylemine karşı ise, “Biz neden Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü içindeki en yüksek enflasyon oranlarına sahibiz? Biz neden Şubat ayın içinde G20 içinde Arjantin’i de solladık en yüksek enflasyon oranına sahip ülke olduk? Bütün bunlar şunu gösteriyor, Türkiye’nin enflasyonunun dışarıdan falan geldiği yok, büyük bir kısmı içerideki beceriksiz yönetimden kaynaklanıyor” dedi.

Zelyut kur korumalı mevduat hesabı ile 14,50 kur seviyesinde Hazine üzerine 30 milyar TL’ye yakın bir yükün oluşacağını belirterek, kuru tutmak için Hazine üzerinden ödeme yapılmasının nereye kadar devam edeceğini sordu. Öztrak, “Amerikan Merkez Bankası’nın Mart ayında faiz artıracağı giderek kesinleşmişken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna savaşı geliyor derken, bizde ekonomi mucitleri kur korumalı mevduat diye bir şey getirdiler. O zaman biz bağırdık, bu, DÇM dövize çevrilebilir mevduat olur dedik. Geçmişte bu vardı ve bu geçmişte çok büyük ödememe sorunları yarattı. Şimdi bu kur korumalı mevduat aslında bütçenin altına konulmuş bir saatli bombadır” diye konuştu.

Öztrak harcamaları patlatacak, bütçe altına konulan diğer bir bombanın ise kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan garanti ödemeler olduğunu söyledi. “Türkiye’de bu ekonomi yönetimi ile birlikte makro finansal riskler olağanüstü artmıştır.” diyerek devam eden Öztrak, büyük bir ekonomik politik belirsizliğin başladığını, mevcut bütçe ile devam etmenin imkansız olduğunu belirtti.

‘ERDOĞAN SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR’

“Tüm bu kuyrukların, tüm bu hayat pahalılığının, tüm bu her gün akaryakıta gelen zamların tek sorumlusu vardır: O da Erdoğan’dır” diyen Öztrak, “Erdoğan sebep enflasyon sonuçtur” şeklinde konuştu.

Ekonomist Zelyut Öztrak’a enerji maliyetlerindeki artışın Türkiye’deki cari açığı da artırarak kurda yeni bir krizi tetikleme ihtimalinin olup olmadığını da sordu. Öztrak, petroldeki her 10 dolarlık artışın cari açığı yaklaşık 6 milyar dolar artırdığını söyledi. Cari açığın ve enflasyonun artmaya devam edeceğini, bu yönetimle sorunların çözülmesinin zor olduğunu söyleyen Öztrak, milletin sırtındaki yükün her geçen gün artacağını, bu durumdan ancak yeni kurumlar, yeni kadrolar ve yeni kurumlarla çıkışın mümkün olacağını belirtti.