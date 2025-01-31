Sahte kombi servislerine karşı uyarı: 'Can güvenliği riske atılıyor!'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:50

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:50

Vaillant, kombi tamir ve bakım hizmetlerinin, yetkili servislerden alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Vaillant Türkiye Genel Müdürü Alper Avdel, "Kombisinin kullanım süresini uzatmak isteyen tüketiciler her yıl düzenli olarak bakım yaptırmalı ve bu hizmeti mutlaka yetkili servislerden almalı. Son yıllarda ortaya çıkan sahte servisler pek çok tüketiciyi mağdur ediyor” ifadelerini kullandı.

Kış aylarını rahat ve güvenle geçirmek için kombi bakımlarının yaptırılması ve bu hizmetin mutlaka yetkili servislerden alınması hayati önem taşıyor. İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Vaillant, bakım hizmetlerinin sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak tüketicileri sahte servislere karşı uyarıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Vaillant Türkiye Genel Müdürü Alper Avdel “Doğalgaz kullanıcılarının, her yıl düzenli olarak bakımları yaptırmaları gerekiyor. Bu hizmeti, sürekli güncel eğitimler alan teknikerlere sahip, markanın kendi yetkili servislerinden almaları önemli” dedi.

SAHTE SERVİS NASIL AYRILIR?

Alper Avdel, kombisini uzun yıllar güvenli, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmak amacıyla bakım yaptıran tüketicilerin kombisinin kullanım süresini uzatmak, tasarruf sağlamak ve uzun yıllar aynı kombiyi verimli bir şekilde kullanmak isteyen tüketicilerin, bakıma gelen kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini ve servis formlarındaki iletişim ve adres bilgilerini kontrol etmelerinin yanı sıra, aldıkları hizmet karşılığı fatura talep etmeleri gerektiğini vurguladı. Avdel, “Kombi sahipleri, kullandıkları markanın çağrı merkezi numarasını www.servis.gov.tr web sitesinden teyit ederek randevu almalı. Çünkü son yıllarda ortaya çıkan sahte servisler, kurdukları sistem ve sağladıkları algı operasyonu ile pek çok tüketiciyi mağdur ediyor” diye konuştu.

Alper Avdel

CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ

Bu servislerin çoğunun mobil olduğuna, belli bir adresleri ya da vergi kayıtlarının bulunmadığına dikkat çeken Alper Avdel sözlerine şöyle devam etti:

“Herhangi bir mağduriyet durumunda tüketici mahkemelerine başvurulmasına karşın olumlu sonuçlar alınamadığını gözlemliyoruz. Kombi bakımını, internet üzerinden bulduğu servisler aracılığıyla yaptırmak isteyen çok fazla tüketici bulunuyor. Özellikle internette, ücretli reklam vererek, üst sırada çıkan numaraların sahte servis olma olasılıkları çok yüksek. Bunun yanı sıra bu kişilerin geniş bir çağrı merkezi ağı var. Tüketicilerle iletişime geçerek, kendilerini yetkili servis olarak tanıtıyorlar, daha uygun fiyat teklifi vererek tüketici kararını etkiliyorlar. Düşük maliyetle bakım yaptırmak isteyen tüketiciler, sonrasında çok daha fazla masrafa girmek zorunda kalabiliyor. Ayrıca yanlış uygulamalar nedeniyle baca sorunları, gaz kaçakları gibi arızalar sonucunda can güvenliğini riske atacak ciddi durumlar da oluşabiliyor.”