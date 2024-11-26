Kombi şikayetleri tavan yaptı: Son bir haftada yüzde 134 artış!

"GARANTİNİZ OLSA DA YOK DİYORLAR"

“2022'de 7 yıl garantili kombi aldım. 25.11.2024 tarihinde, garantimin olmadığını söylediler. Kendi hatalarından dolayı yine müşteri mağdur oldu. Bu marka kombi aldığım için pişmanım. Sıcak su sorunu yaşıyorum. Sıcak su sürekli kesiliyor; 5 dakika sıcak geliyor, 5 dakika soğuk. Garantiniz olsa da yok diyorlar.”

"GARANTİLİ ÜRÜNDEN SERVİS PARASI ALDILAR"

“Kombimiz hata veriyordu, servisi aradım. Birkaç şey söylediler ve yaptık. 'Bacaya bakın' dediler. Bacada dış kısımdan bir çıkıklık mevcut değildi. İçten bir çıkma olmuş, biz de bunu bir usta olmadığımız için doğal olarak göremedik. Garantisi olan bir üründe nasıl olur da gelindiği için ücret talep edilir? 580 TL ücret ödemesi alındı.”