Sakarya'da ekmeğin ardından simide de zam geldi: İşte yeni fiyat...

Sakarya'da girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe istenen zam onaylandı. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Simit ise 6 liradan 7,5 liraya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 18:54
Sakarya'da ekmeğin ardından simide de zam geldi: İşte yeni fiyat...
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Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran2da onaylanmıştı.

Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE ZAMLANDI

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı. Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.

Yeni tarifede fiyatlar şu şekilde oldu:

  • 250 gram ekmek 7,50 lira
  • 500 gram ekmek 15 lira
  • 1,050 gram ekmek 30 lira

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