Sakarya'da ekmeğin ardından simide de zam geldi: İşte yeni fiyat...

Yayınlanma: 30.06.2023 - 18:54

Güncelleme: 30.06.2023 - 18:55

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran2da onaylanmıştı.

Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE ZAMLANDI

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı. Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.

Yeni tarifede fiyatlar şu şekilde oldu: