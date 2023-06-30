Sakarya'da ekmeğin ardından simide de zam geldi: İşte yeni fiyat...
Sakarya'da girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmeğe istenen zam onaylandı. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Simit ise 6 liradan 7,5 liraya çıktı.
Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran2da onaylanmıştı.
Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.
SİMİT DE ZAMLANDI
Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simit de zamdan nasibini aldı. Buna göre 200 gramı 6 liradan satılan simit de 7,5 liraya yükseldi.
Yeni tarifede fiyatlar şu şekilde oldu:
- 250 gram ekmek 7,50 lira
- 500 gram ekmek 15 lira
- 1,050 gram ekmek 30 lira
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