'Şakkadanak' açıklamasıyla gündem olan Necmettin Batırel'den dolar çıkışı
"Şakkadanak dolar satarım" açıklamasıyla gündemden uzun süre düşmeyen Türkiye gazetesinin iktidara yakın yazarlarından Necmettin Batırel, bugünkü köşe yazısında dolar kurunun tarihi zirveyi test ettiğini anımsatarak “20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum” dedi.
Şakkadanak dolar satarım çıkışıyla tanınan yandaş Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında dolar kurunun tarihini zirvesini test ettiğini anımsatarak, 20 Aralık 2021 tarihine dikkat çekti.
"ŞİMDİ SATACAKLAR"
Necmettin Batırel, "Aslında kuru bilerek bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar... Merkez Bankası'nın rezervleri 115 milyar dolara dayandı. Piyasada yakında 20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum. Bu tamamen benim şahsi beklentim. 1-2 hafta çok kritik" ifadelerini kullandı.
"HAZİNE YÜKSEK BEDEL ÖDEMİYOR"
Yeni ekonomik sisteminin tıkır tıkır işlediğini savunan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Al gülüm ver gülüm" başlıklı yazısında, "Hazine düşük faizle borçlanıyor, yüksek bedel ödemiyor. 2023’e kadar faiz tek haneye düşecek…" iddiasında bulundu.
“SIKI DURUN! DOĞALGAZI İNDİRİMLİ KULLANACAĞIZ”
Rusya’nın Avrupa’ya satamadığı 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye’ye vereceğini iddia eden Necmettin Batırel, yazısına şöyle devam etti:
"Şimdi en önemli gelişmeyi söylüyorum sıkı durun! Bu gazın bir kısmını biz indirimli olarak kullanacağız geri kalan kısmını Avrupa’ya satacağız. Gıdadan sonra enerji köprüsü olacağız. Hem Türkiye, hem Rusya büyük kazanç elde edecek. ABD bu uygulamaya tavır koyarsa AB’yi karşısında bulacak. Ayrıca Rusya’dan ithal ettiğimiz doğalgazın yüzde 25’ini ruble ile ödeyeceğiz, cari açıkta en az 5 milyar dolarlık azalma sağlayacağız…"
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