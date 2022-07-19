'Şakkadanak' açıklamasıyla gündem olan Necmettin Batırel'den 'faiz' çıkışı

19 Temmuz 2022 Salı, 12:03

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ise köşe yazısında faiz kararına ilişkin olarak, "Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Böylece hem bankaların kazançları sınırlanır, hem de Türk lirasındaki kazanımlar büyür, enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olur" diye yazdı.

"Merkez Bankasının faizi yükseltmesi ticari kredi faizlerinin artmasına yol açmaz" diyen Batırel "Tam aksine piyasada bankanın gerektiğinde böyle bir karar alabileceği beklentisi oluşturacağı için çok olumlu algılanır" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA ENFLASYONU 10 PUAN AŞAĞI ÇEKECEK"

Son dönemde indirim gelen akaryakıt fiyatlarına da değinen Batırel yazısında "Bu indirimlerle birlikte sebze ve meyvede yaşanan bolluk temmuz enflasyonunu 10 puan aşağı çekecek" tahmininde bulundu.