Samsun'da esnaf ve yurttaşa 'fırsatçılık ve fahiş fiyat artışı' uyarısı

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan ayında 'fırsatçılık ve fahiş fiyat artışı' konusunda esnafa, 'merdiven altı' üretime karşı da yurttaşlara uyarılarda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:00
Samsun'da esnaf ve yurttaşa 'fırsatçılık ve fahiş fiyat artışı' uyarısı
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Ramazan ayına kısa bir süre kala ticaret müdürlükleri ile zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde ürünlerin hijyen ve son kullanma tarihine bakılırken, imalat yeri ve fiyatları da kontrol ediliyor.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüb Güler, Ramazan’a kısa bir süre kala esnaf ve yurttaşa 'dayanışma' çağrısında bulundu.

Fırsatçılık ve fahiş fiyat konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Başkan Güler, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Afetler sonrası ülkece büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Samsun esnafı ve sanatkarı dürüsttür, işine sadıktır. Esnafımız Ahilik kavramına göre hareket eder. Bu zamana kadar esnaf hakkında halkımızdan bir şikayet duymadık.

Ramazan ayında ve öncesinde esnafımızın bu hususlara dikkat etmesini, sattıkları mallara makul ölçüde kâr koymasını istiyoruz. Halkımıza elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Halkımızı da özellikle bu süreçte ‘merdiven altı’ diye tabir edilen üretimlere dikkat etmeye davet ediyoruz.

Ramazan ayında bu tür kaçak imalatlar olabiliyor. Halkımız, gördüğü usulsüzlükleri, eksiklikleri ve fahiş fiyatları ticaret  müdürlüğüne şikayet edebilirler” dedi.


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