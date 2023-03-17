Fahiş fiyata satıldı... Adnan Oktar'ın oturduğu malikânenin yeni sahibi belli oldu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:11

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:14

Son olarak ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’e satıldığı iddia edilen ve Adnan Oktar'ın İstanbul Vaniköy’de yıllardır kiracısı olduğu ünlü malikânenin 'gerçek alıcısı' belli oldu.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun edindiği bilgilere göre, mülkiyeti Mustafa Cüre’ye ait olan 10 dönümlük arazideki iki villa, İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi Boris Borisenko tarafından 26 milyon dolara satın alındı.

'KOZMİK MALİKÂNE' OLARAK BİLİNİYOR

Evler, Adnan Oktar’ın kiracı olması, kapıda silahlı güvenliklerin nöbet tutması ve gelip giden lüks arabalar nedeniyle bölgede ‘kozmik malikâne’ olarak biliniyor.

FAHİŞ FİYATA ALICI BULDU

Boğaz’ın emlakçılarından Bosforce’un Yönetici Ortağı Ulvi Özcan, Vaniköy 928 ada, 3 parselde yer alan arazi ve villalarda 2022’nin ocak ayında değer tespiti yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Boğaz’da bu büyüklükte çok fazla arsa ve bu nitelikte fazla mülk bulunmuyor. Geçen yıl, söz konusu yerin satışı için değer tespiti yapmak üzere davet edildim. Bizim o zaman satılabilir fiyat olarak verdiğimiz rakam 13-14 milyon dolar aralığında bir rakamdı. Bizim verdiğimiz rakamı azımsayıp ‘20 milyon dolar istiyoruz’ demişlerdi. Değerinin hayli üzerinde satıldı.”

NE OLMUŞTU?

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun ardından 72’si tutuklu 215 sanık yargılanmıştı.

Adnan Oktar ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 13 sanık, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

106 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 4.5’er yıl, 8 sanığa ‘örgüte yardım etme’ suçundan 3’er yıl hapis cezası verilmişti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren araştırmaların ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü eşzamanlı operasyon başlatmıştı.

Operasyonun hedefindeki en kilit noktalardan biri olarak Adnan Oktar’ın kadın ve erkek müritleriyle yaşadığı Kandilli Vaniköy’deki villa bulunuyordu. Özel harekât polisleri destekli ekipler villaya girerken, Adnan Oktar villanın arkasında bulunan gizli geçitten kaçmış, kaçtığı aracın önü Sarıyer’de kesilerek yakalanmıştı.