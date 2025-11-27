Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 04:00:00
Mustafa Çakır
Sanayi devlerinde tepki çeken sözleşme isteği: Süt izni bile fazla görüldü

Aralarında Türkiye’nin sanayi devi firmaların işyerlerinin de yer aldığı metal grup toplu iş sözleşmesinde patronların talepleri tepki çekti. Yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan sözleşmede, işveren tarafı işçinin izinli olduğu dönemdeki çalışılmayan süreler için “telafi çalışması” yapılmasını önerdi. Kadın işçilerin günlük 1.5 saatlik süt izninin birleştirilerek haftanın bir gününde kullanılmasını öngören maddenin de sözleşmeden çıkarılmasını talep ettiler.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4. oturumu dün yapıldı. 2025-2027 dönemini kapsayan sözleşme görüşmelerinde MESS’in talepleri tepki çekti. MESS, “denkleştirme” uygulamasının toplu sözleşmede yer almasını ve süresinin dört ay olmasını talep etti. Ayrıca işin durması, bayram ve tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi, eksik çalışma veya tamamen tatil durumunda ya da işçinin izin kullanması hallerinde çalışılmayan süreler için “telafi çalışması” yapılmasını istedi. 

Günlük 1.5 saatlik süt izninin kadın işçi tarafından birleştirilerek haftanın bir gününde kullanılabilmesi hükmünün sözleşmeden çıkarılmasını talep etti.

KENDİSİ İSTİFA ETMİŞ GİBİ!

Önerilen işi kabul etmeyen işçinin, iş sözleşmesinin, sağlık sebepleri ile kendisi tarafından feshedilmiş sayılması teklifini sundu. Bir defada 5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelere, SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücretinin işverence ödeneceğine dair hükmün sözleşmeden çıkarılması talep edildi. 

4 AY DENEME!

Deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması istendi. MESS’in bu taleplerinin tümü Türk Metal Sendikası tarafından reddedildi. MESS, ödemeler ile ilgili maddenin ileride değerlendirilmek üzere ertelenmesini de istedi. 

1 GÜN İZNİ ÇOK GÖRDÜLER

Türk Metal Sendikası, işçilere, 1 günlük refakatçi izni de istedi. Ancak MESS reddetti. 13 Ekim 2025’te başlayan müzakereler boyunca şimdiye kadar toplam 51 madde ve iç yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı. Buna karşın ücret ile ilgili maddelerde ise hâlâ anlaşma yok. Taraflar arasında bir sonraki toplantı 8 Aralık’ta yapılacak.

