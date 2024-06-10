Sanayi üretim endeksi azaldı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:17

Güncelleme: 10.06.2024 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan dönemine ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

AYLIK YÜZDE 4,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.