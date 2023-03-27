Sanayide kapasite kullanım oranı azaldı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:23

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:23

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart’a yönelik İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), martta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine indi.