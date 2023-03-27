Sanayide kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), martta bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak yüzde 74.2 seviyesine geriledi.
Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart’a yönelik İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), martta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine indi.
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