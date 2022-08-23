Euro bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü verileri açıklandı
Ekonominin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), yaşam maliyeti sorunu nedeniyle harcamaların azalmasıyla Ağustos'ta 49.2'ye gerileyerek art arda ikinci ayda da daralmaya devam etti.
Euro bölgesinde ekonomik aktivite ikinci ayda da daralarak talepteki azalma ve birçok sektördeki zayıflamanın resesyona neden olabileceği sinyali verdi.
Tedarik sıkıntıları imalat sektöründeki büyümeyi olumsuz etkiledi.
BEKLENTİNİN ÜZERİN KALDI
Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI'ın bir önceki ayki 49.9 seviyesinden 49.0 gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
İmalat PMI Ağustos öncü verisine göre Temmuz ayındaki 49.8 seviyesinden 49.7'ye geriledi ve 49.0 olan beklentilerin üzerinde bir değer aldı.
Hizmetler sektörü alt endeksi Temmuz ayında 51.2'den 50.2'ye geriledi ve 50.5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.
Endekste 50 puanın üstü büyümeye, altı ise küçülmeye işaret ediyor.
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