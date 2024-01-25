Sanayide kapasite kullanım oranı ocakta azaldı
2024 yılının ilk ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,3 puan düşüşle yüzde 76,2'ye geriledi.
Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.
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