Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Mercek-10 operasyonunda silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonlarında 12 kişinin gözaltına alındığını, 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 08:24
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Mercek-10 operasyonunda silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüpheliler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma komutanlıkları ile Karaman Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mercek-10 operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 namlu, 77 çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 tabanca şarjörü ve 237 fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek."


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