Sanayide kapasite kullanımı mayısta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 puan düşüşle yüzde 76,6 seviyesine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:17
Sanayide kapasite kullanımı mayısta azaldı
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.


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