Sanayinin Liderleri Programı'nda, üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi
Sanayinin Liderleri Programı'nda, üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi. Yapılan açıklamaya göre üretim çeşitliliğinde İstanbul lider il oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan "Sanayinin Liderleri Programı" kapsamında üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla tanıtımı yapılan Sanayinin Liderleri Programı kapsamında veri analizi çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içinde illerin üretebildiği ürün sayıları tespit edildi.
İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI
İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, 1954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü oldu.
Ankara'yı 1757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli ve 1598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa takip etti.
LİDER İLLER NASIL BELİRLENİYOR?
Sanayinin Liderleri Programı'yla, TOBB'a bağlı odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesiyle oluşan, içinde 90 binden fazla üreticinin makine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı veriler derlenerek, yaklaşık 4 binden fazla ürün için veri analizleri gerçekleştiriliyor ve buna göre sanayide lider iller belirleniyor.
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