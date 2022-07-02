Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (2 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 957 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 481 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 241 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 956 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 241 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 17,3 ile doğalgaz santralleri izledi.
Öte yandan dün 5 bin 946 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 127 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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