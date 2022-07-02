Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (2 Temmuz 2022)

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:27

Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 241 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 956 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 241 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 17,3 ile doğalgaz santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 946 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 127 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.