Sarar giyim işçileri AVM’de greve başladı
Sarar mağazalarında çalışan işçiler, şirketin toplu sözleşmeye oturarak maaşlarda artış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 60 gündür eylemde.
Öz Büro İş üyesi işçiler son olarak Samsun Piazza AVM’deki şubede de greve başladı.
Patronların Ensesindeyiz İşçi Dayanışma Ağı’na konuşan işçiler, “40 bin liraya takım elbise satan bir mağazada çalışıyoruz ancak bize uygun görülen maaşlar asgari ücreti geçmiyor. Yasal çoğunluğu sağlamamıza rağmen şirket, toplu sözleşme masasına oturmayarak sendikal haklarımızı engellemeye çalışıyor. Bu emeğe darbedir. Yetkililere sesleniyoruz: biz hakkımız olandan başkasını istemiyoruz” dedi.
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