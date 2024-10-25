Boeing grevi tedarik zincirini tehdit ediyor: Havacılık sektöründe yeni kriz kapıda!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:43

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:43

Boeing işçilerinin son sözleşme teklifini reddetmesi, havacılık ve uzay tedarikçileri için yeni bir belirsizlik yarattı. Aile işletmesi olan Independent Forge gibi küçük tedarikçilerin operasyonları, grevin uzaması durumunda ciddi tehdit altında kalabilir.

ÇALIŞMA GÜNLERİ DÜŞEBİLİR

Independent Forge Başkanı Andrew Flores, grevin bir ay daha sürmesi halinde şirketin çalışma günlerini haftada beşten üçe indirmek zorunda kalabileceklerini belirtti. Flores, halihazırda bazı çalışanların işten çıkarıldığını ancak daha fazla işten çıkarmanın pek de cazip bir seçenek olmadığını ifade etti. “Onlar atölyemizin bel kemiğidir” diyen Flores, çalışanların bilgi ve tecrübesinin yerinin doldurulamayacağını vurguladı.

Boeing’in Batı Yakası’ndaki çalışanlarının yüzde 64’ünün şirketin teklifini reddetmesiyle birlikte uçak üreticisi, ticari jet montajını daha da yavaşlatma kararı aldı. Bu durum, 1975’ten bu yana faaliyet gösteren Independent gibi küçük tedarikçileri zor durumda bırakıyor.

Pandemi sonrası uçak talebini karşılamak için büyük yatırımlar yapan tedarikçilerin Boeing'in yaşadığı kalite sorunları ve grev nedeniyle parça talebinde düşüş yaşadığı belirtiliyor. Boeing’in geniş global tedarikçi ağı şirketin yaşadığı kalite ve güvenlik sorunları nedeniyle zaten zor bir süreçten geçerken grevin devam etmesi durumu daha da karmaşık hale getirdi.

ÜRETİM HATTININ YENİDEN BAŞLATILMASI ZORLAŞABİLİR

Tedarik zincirindeki aksaklıkların Boeing'in üretim kapasitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle tedarikçilerin personel sayısındaki azalmalar, üretim hattının yeniden başlatılmasını zorlaştırabilir. Analistler, tedarik zincirinin toparlanmasının zaman alabileceğini ve 737 MAX üretim hızının eski seviyelere dönmesinin bir yılı bulabileceğini öngörüyor.

Grevin sürmesi halinde, Boeing tedarikçilerinin hisse senetlerinde daha fazla düşüş yaşanabilirken, Spirit Aero gibi bazı tedarikçiler işten çıkarmaların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.