Saray, Merkez Bankası yönetimini dağıttı

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra iki başkan yardımcısı ile bir Para Politikası Kurulu (PPK) üyesini görevden aldı. Bu isimlerden başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Kavcıoğlu’nun geçen mart ayından başkanlığa getirilmesinin ardından atanmıştı. Hatta bir süredir çeşitli basın organlarında Kavcıoğlu’nun görevden alınacağı yerine ise Tümen’in getirileceği haberleri yer alıyordu. Bu haberlerin bankada rahatsızlık yarattığı da biliniyordu. Görevden alınan diğer isim Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ise 15 Ağustos 2018’de Murat Çetinkaya’nın başkanlığnda bu göreve atanmıştı. Görevden alınan PPK üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş da Mart 2008’den bu yana kurul üyeliği görevi yapıyordu. Görev süresi üç kez uzatılmıştı. ABD’de yaşayan Yavaş’ın 2008’den bu yana sadece PPK toplantıları için Türkiye’ye geldiği, uçak bileti masrafının 700 bin doları geçtiği eleştirileri yapılıyordu. Yavaş, görevden alınmasaydı 2023’e kadar daha görev yapacaktı.

Yeni atamalar kapsamında ise başkan yardımcılığı’na Taha Çakmak getirildi. Ziraat kökenli Çakmak, en son BDDK’de başkan yardımcısıydı. PPK üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna ise TMSF ve BDDK’de görev yapmıştı. Kulislere ise görevden alınan Küçük ile Yavaş’ın son faiz indirimine karşı oldukları iddiaları yansıdı.