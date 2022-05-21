Hazine ve Maliye Bakanlığı konut finansmanına ilişkin ayrıntıları paylaştı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:40

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Konut Finansman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden faydalanmaları amacıyla kullandırım esasları belirlenmiş olup, bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.

İLK EVİM KONUT FİNANSMANI PAKET KULLANDIRIM ŞARTLARI

İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI