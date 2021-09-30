Şartnameleri aynı olan ihalelerde 3-4 kat fiyat farkı tespit edildi

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Raporda, çok sayıda usulsüzlük ve eksiklik yer aldı. Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

2020’de 49 personel, asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarında görevlendirildi. MEB, bu durumu “insan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklar” gerekçesiyle açıkladı. Sayıştay ise “bu zaruriyetin, mevzuatın dışına çıkılmasının gerekçesi olamayacağını” vurguladı. 17 ilçe milli eğitim müdürü hakkında yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığına dair bilgi ve belgeler valiliklerden temin edilemedi.

GEREKÇESİ YOK

Gerekli şartlar oluşmadığı halde bazı yapım işlerinde pazarlık usulü ihaleler yapıldı. Bu ihalelerde rekabetin yeterince sağlanamaması nedeniyle ihale/sözleşme bedeli, işlerin yaklaşık maliyetine çok yakın gerçekleşti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üç ihalenin onay belgelerinde herhangi bir hukuki gerekçelendirme yer almadı.

Temizlik ve kırtasiye malzemeleri üreten ve pazarlayan firmalar yerine yolcu taşımacılığı, filo kiralama, ilaç ve tıbbi cihaz, bilişim ve yazılım gibi ilgisiz alanlarında faaliyet gösteren firmalardan, hem yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas piyasa araştırması yapıldığı hem de ihaleye davet edilerek alımlar yapıldı.

BİR AYLIK ŞİRKET