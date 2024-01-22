SASA’dan KAP'a borçlanma açıklaması

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:56

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:56

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 22 Ocak 2024’te Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunarak, Yurt İçi Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması ve Dönüştürme Fiyatı hakkında açıklama yaptı.

15-19 Ocak 2024 haftasında yatırımcılar tarafından satış baskısı altında kalan SASA’nın açıklaması şöyle:

“Türk lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç ve satış işlemlerinin, 22 Ocak 2024 tarihinde 3.547.703.506 TL anapara tutarı ve 22 Ocak 2024 kapanış/takas tarihi ile tamamlandığı belirtildi.

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Dönüştürme Fiyatı ve 100.000 TL nominal değerli borçlanma aracı için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir:

Dönüştürme Fiyatı: 53,00 TL

Dönüştürme Oranı: 1.886,792453 lot.”

GEÇEN HAFTA SATIŞ BASKISI GÖRDÜ

SASA şirketi, yatırımcı ve yatırımcı kuruluşlar tarafından satış baskısı altında kaldığı bir haftayı geride bırakmıştı.

Yatırım Finansman şirketi müşterileri SASA hisselerinde toplam 29.785.039 lot işlem gerçekleştirerek zirve işlem hacmine ulaştı. İşlemlerin 10.883.938 lotu alım yönünde, 18.901.101 lotu ise satış yönünde oldu. Yatırım Finansman haftayı Sasa Polyester hissesinde -8.017.163 lot net satış ile geride bıraktı. Haftalık satışların net TL karşılığı -279.674.508 TL oldu.

SASA hisseleri, en fazla net satış yaptığı ikinci hisse olarak haftayı kapattı. (