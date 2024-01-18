KAP'a bildirildi: Erdemoğlu Holding, SASA'da pay alımı gerçekleştirdi
Erdemoğlu Holding, Sasa'da pay alımı gerçekleştirdi. Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki payları yüzde 55,3161 sınırına yükseldi.
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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 17 Ocak tarihinde Erdemoğlu Holding'in 33,86-34,14 TL fiyat aralığından 2 milyon TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamaya göre 17 Ocak tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki payları yüzde 55,3161 sınırına yükseldi.
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